Explora Journeys lancia le esperienze via terra in Canada e Alaska per il 2027

La collezione estiva 2027 di Explora Journeys include i nuovi itinerari in Alaska a bordo di Explora III. Per l’estate ‘27 il brand di viaggi oceanici di lusso del Gruppo MSC presenta anche una collezione di esperienze “Destination Immersions” pre e post-viaggio, pensate per offrire agli ospiti un’immersione più profonda nella ricchezza culturale e paesaggistica dell’Alaska e dell’ovest del Canada.

Le nuove esperienze via terra offrono l’opportunità di esplorare più a fondo la natura incontaminata e il patrimonio delle destinazioni, sia prima dell’imbarco sia dopo lo sbarco. Le esperienze, della durata variabile tra tre e cinque notti, includono viaggi ferroviari deluxe, incontri autentici con la cultura e la natura locali ed esperienze gastronomiche esclusive.

Immersione nella natura in Alaska

Prima del viaggio la proposta prevede tre notti nel cuore dell’Alaska, con tratte ferroviarie panoramiche e trasferimenti via pullman (con la visita al Denali National Park, alla cittadina di Talkeetna e al quartier generale dell’Iditarod). Oppure quattro notti con due notti a Denali, esperienze ferroviarie di prima classe e incontri ravvicinati con la fauna selvatica. Dopo il viaggio sarà possibile prenotare un itinerario di tre o quattro notti a contatto con la natura, con esperienza con i cani da slitta e senza perdersi i paesaggi mozzafiato del Denali National Park, fino a Fairbanks.

Esplorare le montagne rocciose canadesi

Per gli ospiti in partenza o in arrivo a Vancouver, Explora Journeys propone viaggi ferroviari pre o post crociera a bordo del leggendario Rocky Mountaineer, un’esperienza di classe Goldleaf attraverso alcuni dei paesaggi montani più spettacolari del continente. Sia prima che dopo il viaggio è previsto un itinerario di cinque notti, da Calgary a Vancouver e viceversa.