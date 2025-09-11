Sarà l’esordio in Asia la punta di diamante della programmazione 2027/2028 di Explora Journeys. Una new entry che apre un nuovo capitolo nelle proposte up level della compagnia di crociere del Gruppo Msc e che sarà accompagnato anche dal debutto della quinta nave della flotta, Explora V, quest’ultima impegnata sul Mar Rosso e sulla Penisola arabica.

“L’introduzione dell’Asia rappresenta un momento storico per il nostro brand e per i nostri ospiti – sottolinea la presidente Anna Nash -. Riflette non solo l’ambizione del brand di espandere costantemente i propri orizzonti, ma anche il profondo rispetto per la ricchezza culturale e la bellezza naturale di questa straordinaria regione. Questa collezione segna una nuova era – un invito a rallentare, osservare più in profondità e connettersi in modo più significativo con nuove parti del mondo che ci circonda”.

La programmazione

Attraverso 28 itinerari immersivi, la nave Explora III visiterà 47 destinazioni in Giappone, Corea del Sud, Cina, Vietnam, Thailandia, Cambogia, Malesia, Indonesia e Singapore. Previsti pernottamenti a Tokyo, Osaka, Hong Kong, Shanghai, Naha (Giappone), Ha Long Bay (Vietnam), Ho Chi Minh City e Bali, pensati per fornire agli ospiti tempo e spazio per entrare più in contatto con la vita locale. A livello generale la programmazione 2027/2028 prevederà 100 viaggi, toccando 59 Paesi e circa 200 destinazioni.