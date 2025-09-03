Una nuova formula pensata per offrire agli ospiti un’esperienza di viaggio completa e senza pensieri, dal momento della partenza dall’aeroporto fino all’imbarco a bordo. Si chiama Sky & Sea la novità proposta da Explora Journeys, che permette di inserire ogni spostamento come parte integrante del viaggio.

Voli internazionali, soggiorni in hotel quando necessari, trasferimenti privati e assistenza clienti 24/7 vengono riuniti in un unico pacchetto che riflette i valori del brand – cura dei dettagli, serenità e massima qualità del servizio.

Disponibile per ospiti provenienti da Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Germania, Canada, Stati Uniti e Australia, Sky & Sea integra in un’unica soluzione l’organizzazione delle principali tratte da e verso i porti di imbarco e sbarco delle Journeys, permettendo anche di partire da aeroporti alternativi sul territorio nazionale.

Con questa nuova proposta, Explora Journeys invita gli ospiti a vivere il viaggio come un continuum di emozioni e comfort, trasformando anche gli spostamenti in parte integrante dell’esperienza.