Explora lancia il programma di inviti Explora Club

Explora Journeys amplia la propria strategia di loyalty con il nuovo Programma di Inviti Explora Club, pensato per valorizzare la fedeltà degli ospiti e ampliare la community del brand di lusso del Gruppo Msc.

Nato dall’ascolto dei viaggiatori che, sin dal lancio del marchio due anni fa, scelgono l’esperienza oceans-first e la raccontano ad amici e familiari, il programma introduce un meccanismo di referral che premia entrambi: chi invita e chi viene invitato. I membri possono segnalare fino a dieci nuovi ospiti l’anno, ognuno dei quali riceve 200 Future Journey Credits e 500 punti dopo il primo viaggio; lo stesso riconoscimento è previsto per chi effettua l’invito. “Explora vive di connessioni” afferma la presidente Anna Nash. Il programma facilita l’accesso ai livelli superiori del Club e include il riconoscimento dello status di altri programmi fedeltà, rafforzando il posizionamento premium della compagnia.

