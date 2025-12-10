Explora Journeys e Hilton lanciano Hilton Honors Adventures

Explora Journeys e Hilton uniscono le forze. I due brand lanciano Hilton Honors Adventures, un’estensione del programma fedeltà del gruppo alberghiero, che vedrà il marchio luxury del Gruppo Msc rivestire il ruolo di partner esclusivo per i viaggi oceanici uplevel.

Attraverso questa collaborazione, entro l’estate 2026 i membri di Hilton Honors potranno accumulare e riscattare punti per viaggiare a bordo delle navi Explora Journeys nel Mediterraneo, nel Nord Europa e nei Caraibi.

“Questa partnership unisce due brand impegnati nel viaggio consapevole, nella connessione significativa e nella scoperta profonda - commenta Anna Nash, presidente di Explora Jouneys -. In Explora Journeys crediamo nel dare ai nostri ospiti il tempo e lo spazio per rallentare, scegliere con intenzione e sentirsi davvero in sintonia con l’ambiente che li circonda; lo chiamiamo Ocean State of Mind. Insieme stiamo offrendo ai membri Hilton Honors un soggiorno in mare che combina la libertà dell’oceano con il calore di un’autentica ospitalità. Il nostro obiettivo è semplice: creare momenti che siano spontanei, personali e curati con attenzione, guidati dal nostro costante impegno verso il benessere degli ospiti.”

“Explora Journeys - aggiunge Chris Silcock, presidente, Global Brands and Commercial Services di Hilton - rappresenta l’apice dei viaggi oceanici di lusso e delle esperienze senza eguali. Questa nuova partnership crea il momento perfetto per lanciare Hilton Honors Adventures, introducendo nuovi modi per i nostri membri di vivere destinazioni iconiche e luoghi ancora poco conosciuti in tutto il mondo.”