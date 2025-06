Primo bilancio di stagione per gli operatori del turismo organizzato. A tracciarlo è il presidente di Astoi, Pier Ezhaya, che dalle colonne del Sole 24Ore evidenzia come le prenotazioni per le vacanze in Italia siano in linea con i numeri del 2024.

Il vero traino dell’estate è quello garantito dalle prenotazioni di mete a lungo raggio, che crescono del 14%. Bene anche il Mediterraneo, che incrementa del 2% i volumi.

“Torna con forza l’Egitto, sia il Mar Rosso sia la navigazione sul Nilo – commenta il presidente nel suo intervento ripreso sui social -; molto bene anche l’East Africa (Kenya, Tanzania, Madagascar) e l’Oriente, con il Giappone in testa, mentre Spagna e Stati Uniti registrano un leggero calo a causa del fattore prezzo”.

La spesa per le vacanze infine “aumenta tra il 5% e il 6%, con una durata media di 8,5 giorni per le vacanze balneari e di 10,5 giorni per quelle a lungo raggio”.