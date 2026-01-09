Le agenzie di viaggi sono al centro dei pensieri di Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia di Costa Crociere. Perché sono loro il fulcro della grande trasformazione che Costa ha iniziato da qualche anno e che nel 2026 trova la sua consacrazione con la Sea & Land Wonder Platform, il cuore della strategia presentata solo qualche settimana fa.

“La campagna di brand che sta girando in queste settimane, parte della piattaforma globale ‘Wonder Stories’ – spiega Fantoni – serve per generare curiosità e spingere i clienti verso chi è capace di orientarli e di raccontare il prodotto, ossia i consulenti di viaggi. Che sono gli unici a conoscere davvero i clienti e che sono i veri protagonisti della personalizzazione del prodotto, l’obiettivo fondamentale a cui puntiamo”.

Fantoni, infatti, è ben cosciente del cambiamento dei viaggiatori: sempre più attenti all’unicità dell’esperienza, al valore della vacanza misurato sulla realizzazione (e sul superamento) dei loro desideri. Una necessità a cui un operatore come Costa, che mette in mare navi da oltre 5mila passeggeri, deve trovare risposta. “Da questo nascono le Sea Destinations, spot iconici sul mare che mettono la navigazione al centro, le molteplici offerte di intrattenimento e di amenities in nave– spiega il direttore commerciale – e l’amplissima varietà di itinerari land. Ma se, prima della partenza, il cliente non viene orientato, se le diverse possibilità non vengono raccontate e non si costruisce il prodotto su di lui, tutta la ricchezza della nostra proposta va vanificata. Qui, dunque, diventa fondamentale l’agente di viaggi, che ci permette di accompagnare il cliente verso la soddisfazione dei suoi bisogni”.

Per questo ai consulenti è dedicato un ventaglio di strumenti non solo per accrescere le vendite, ma anche per saper rispondere ai bisogni dei viaggiatori.

“L’agente di viaggi deve essere un amplificatore della nostra comunicazione sui territori: per questo forniamo contenuti e formazione, oltre a una corretta remunerazione. Ad esempio, con la campagna Costa Gold le agenzie possono avere un 5% in più di guadagno sulle prenotazioni”.

La formazione torna in presenza

Ma è la formazione al centro del lavoro con le agenzie. “Accanto alle pillole di e-learning, torniamo alla presenza personale – dice Fantoni -. Dal 13 gennaio partiranno i C |Training Days: 60 appuntamenti di mezza giornata in 30 località diverse, per coinvolgere 1800 agenti di viaggi. Perché crediamo sia importante tornare a vedersi di persona: è un impegno, per entrambe le parti, ma è un impegno che crea consistenza”.

Sempre per le agenzie, partirà in primavera una nuova iniziativa. “Nei C |Training Days daremo degli strumenti di storytelling che crediamo saranno utili anche come formazione generale; in primavera, invece, lavoreremo sulla possibilità per le agenzie di imparare a diventare content creator per i loro social. Saranno infatti previste delle giornate a bordo delle navi, nei diversi porti, divise in due parti: una prima parte teorica, con la spiegazione e gli strumenti per creare contenuti social attrattivi, e poi una seconda parte in cui gli agenti avranno a disposizione la nave per realizzare i loro contenuti social”. Un’operazione win-win: per le agenzie, la possibilità di imparare a usare meglio le piattaforme social; per Costa la nascita di contenuti postati da professionisti del turismo, ricchi della loro credibilità nei confronti dei clienti.

L’all inclusive e le esperienze

Due le leve su cui Costa sta operando per incentivare le prenotazioni: le offerte all inclusive e le esperienze uniche. “Per quanto riguarda l’all inclusive, che può comprendere il pacchetto beverage, ma anche l’intera vacanza, comprensiva di escursioni, già sappiamo che piace ai clienti e agli agenti – spiega il direttore commerciale -. Fra le tariffe vendute, infatti, rappresenta quella che ha la quota più alta di pratiche e sia per noi che per le agenzie è garanzia di soddisfazione: il cliente parte senza pensieri, non è esposto a scoperte tariffarie dell’ultimo minuto, non ha problemi a trovare posti per le esperienze land che vuole effettuare. Un cliente soddisfatto è un possibile repeater sia per noi di Costa che per l’agenzia”.

Quest’anno, poi, accanto alle Sea & Land destination della programmazione, sono previste esperienze ‘speciali’. Una fra tutte la crociera di Costa Pacifica di metà agosto: il 12 agosto la nave farà una sosta nel mare della Baleari per permettere agli ospiti di ammirare in tutto il suo splendore l’eclissi di sole prevista quel giorno.

La ‘Fantoni experience’

Ma se si chiede al direttore commerciale quale, fra le mille esperienze straordinarie, lui non vuole proprio perdersi, la risposta è una sola: “La Crociera della Musica di febbraio, quella che sosta nella baia di Sanremo e che è in collegamento con il Festival. Abbiamo appena annunciato che avremo come resident guest Max Pezzali con il suo progetto musicale ‘MAX FOREVER – The Party Boat, un’esperienza unica con cinque serate, cinque performance live esclusive firmate da una vera icona della musica italiana e unica guest star a bordo quest’anno. E credo proprio che sarò anche io a bordo”.