È partita il 28 dicembre e sarà live per otto settimane su tv, digital e social la nuova campagna di comunicazione che Costa Crociere dedica all’estate. La nuova iniziativa si inserisce nella strategia globale Sea & Land Wonder Platform, il cui obiettivo è di unire il fascino di destinazioni esclusive sul mare alla scoperta dei territori visitati.

Tre i soggetti da 15 secondi, dedicati a tre itinerari iconici ed eventi straordinari: dai fiordi norvegesi, con scenari Patrimonio Unesco, alle isole greche, fino all’eclissi totale di sole del 12 agosto 2026 nel mare delle Baleari, uno dei pochi punti in cui ammirare questo evento eccezionale che ricorre dopo 20 anni e che sarà celebrato con una crociera speciale a bordo di Costa Pacifica.

Tutti i soggetti raccontano la capacità di Costa di far vivere la meraviglia e il fascino delle destinazioni, come scoprire in una sola vacanza cinque dei fiordi più belli della Norvegia, o il meglio delle isole greche, o ancora assistere all’eclissi solare dal mare, grazie a una Sea Destination ideata ad hoc.

Oltre alla presenza su tv e digital, la campagna si espanderà anche nel mondo DOOH (Digital Out Of Home), con formati verticali (MUPI) e pensiline bus, fino a progetti speciali di Domination e Activation, principalmente sul territorio di Milano, pensati per catturare l’attenzione nei contesti urbani più strategici.

La campagna - con gli stessi soggetti - è on air in Francia dal 5 gennaio e in Spagna dal 12 gennaio e LePub ne firma la creatività come global creative partner.