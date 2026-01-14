Formazione delle adv e tutela dei passeggeri, la strategia Guiness Travel

Ampliamento operativo, forte presenza sul territorio e una politica commerciale orientata alla tutela del viaggiatore e alla semplificazione del lavoro delle agenzie. Queste le linee principali della strategia 2026 di Guiness Travel, che ha deciso di estendere le partenze con accompagnatore da un numero sempre maggiore di aeroporti italiani: Milano, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Catania, Palermo e Cagliari. L’accompagnatore dall’Italia, elemento distintivo del prodotto Guiness Travel, viene così garantito anche su aeroporti alternativi.

Un roadshow in cento tappe

Per aggiornare le agenzie di viaggi sulle novità di programmazione riprende a pieno ritmo il roadshow “Ci vediamo da te”, un format che prevede oltre 100 tappe su tutto il territorio nazionale. Un progetto che va oltre la semplice presentazione del prodotto e diventa occasione di confronto, ascolto e condivisione delle strategie.

Accanto allo sviluppo commerciale e distributivo, Guiness Travel introduce nel 2026 un ulteriore step strategico focalizzato su una maggiore garanzia per il passeggero grazie all’implementazione della polizza assicurativa. La copertura, già caratterizzata da un massimale fino a 100mila euro e da una franchigia al 15%, viene rafforzata integrando nel prezzo base del pacchetto l’annullamento e l’interruzione del viaggio per qualsiasi motivo, inclusi eventi di forza maggiore. A maggior tutela dei clienti l’operatore garantisce, inoltre, la gestione operativa online h24, che vede l’accompagnatore sempre presente sul campo, costantemente supportato da remoto dallo staff Guiness Travel. Questo modello consente di affrontare e risolvere eventuali problematiche direttamente in loco.

Per quanto riguarda, infine, la gestione delle controversie post-tour, l’approccio di Guiness è fortemente orientato alla prevenzione. Qualora emergano, in via eccezionale, reali criticità documentate e condivise, il t.o. prevede un trattamento immediato in chiave conciliativa, sollevando l’agenzia da qualsiasi incombenza operativa o gestionale.

Sul fronte commerciale, la proposta Ultra Prenota Prima prevede che, prenotando entro il 28 febbraio, per i viaggi in partenza ad aprile è possibile bloccare il prezzo senza alcun rischio di adeguamenti valutari o aumenti delle tasse aeroportuali, beneficiando inoltre di riduzioni crescenti in base al valore del viaggio. Per le partenze da maggio in poi, agli stessi vantaggi si aggiunge un extra bonus a persona, rendendo l’anticipo una scelta sempre più conveniente.