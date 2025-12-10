Il Nord America di Guiness Travel: gli itinerari 2026/2027

Guiness Travel gioca d’anticipo e alza il velo sulla programmazione 2026/2027 dedicata al Nord America. L’offerta comprende 13 itinerari esclusivi e oltre 100 partenze con accompagnatore dall’Italia verso Usa e Canada.

Per la nuova programmazione l’operatore ha pensato a esperienze con un’impostazione più immersiva e a itinerari che combinino comfort, autenticità e scoperta, nonché il contatto con le comunità locali, con l’obiettivo di diversificare l’offerta e al contempo di destagionalizzare.

Tra le novità della programmazione, il pernottamento al Marriott Marquis a Times Square per chi transiterà a New York; e il tour ‘Yellowstone e i Grandi Parchi’, con partenze in autunno per ammirare la magia del foliage nordamericano.

L’operatore propone poi ‘Highlights’, tour pensati per chi desidera scoprire le icone degli Stati Uniti in tempi più ristretti con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Torna in programmazione il ‘Gran Tour Canada Prestige’, un itinerario di 11 giorni che include minicrociere, safari fotografici, passeggiate nelle foreste boreali e altre esperienze imperdibili.

A supporto delle vendite, Guiness Travel ha realizzato il monografico ‘Usa & Canada’; e ha lanciato l’iniziativa ‘Mai Stati così Vicini’, che prevede prezzo bloccato sulle prenotazioni finalizzate entro il 31 dicembre con partenza programmata dal primo aprile.