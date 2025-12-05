Il senato francese ha votato a favore dell’introduzione di una nuova tassa per i passeggeri delle crociere in tutti i porti della Francia. Come riporta travelmole.com, la proposta fa parte di un emendamento al bilancio francese per il 2026 e deve ancora essere esaminata dall’assemblea nazionale.



La tariffa di 15 euro per passeggero, se alla fine approvata in via definitiva, sarebbe destinata a mitigare l’impatto dei danni ambientali causati dall’inquinamento delle navi da crociera. Sarebbe applicabile in tutti i porti francesi toccati da una nave da crociera.

Secondo le stime, genererebbe circa 75 milioni di euro, che verrebbero utilizzati per proteggere le aree portuali e le zone costiere dagli effetti dell’inquinamento.

L’associazione di categoria Clia ha criticato la proposta, affermando che l’industria delle crociere è già conforme all’Eu Emissions Trading System (Ets). Vi è stata inoltre una certa opposizione alla tassa poiché, allo stato attuale, non distinguerebbe chiaramente tra navi da crociera e traghetti costieri.