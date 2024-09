Flessibilità ed esperienze autentiche: il futuro di Fruit Viaggi si svilupperà lungo queste due direttrici, in linea con una politica di costante implementazione dell’offerta.

“La nostra pianificazione per il futuro – conferma il direttore generale, Cristian Gabriele - prevede l’ampliamento dell’offerta turistica attraverso i nostri brand Fruit Village e InViaggi, con un focus su destinazioni e prodotti che rispondano meglio alle esigenze del viaggiatore moderno. Puntiamo innanzitutto a rafforzare la nostra presenza nelle attuali destinazioni che abbiamo in programmazione, attualmente siamo concentrati su tre macro aree: Mediterraneo, Mar Rosso e Oceano Indiano, ma contemporaneamente stiamo valutando l’apertura di nuove mete nel Mediterraneo e nei Caraibi. In sintesi, stiamo puntando su mete che offrono autenticità culturale, benessere ed immersione nella natura”.

Intanto, la stagione estiva va archiviandosi in chiaroscuso. “Quest’anno è stato caratterizzato da un andamento altalenante, con picchi e cali spesso imprevedibili. Rispetto al passato si è notato un cambiamento nella domanda, laddove i clienti sono stati più propensi a prenotazioni last minute, hanno cercato maggiore flessibilità e sono stati molto più attenti alle offerte personalizzate. Non da ultimo, abbiamo notato una sempre maggiore attenzione verso modelli di turismo sostenibile”.

In questo quadro, l’innovazione di prodotto giocherà un ruolo chiave nello sviluppo futuro: “Il viaggiatore oggi chiede autenticità, con esperienze di viaggio personalizzate e anche sostenibili abbinate, nel nostro caso, ad un prezzo competitivo. Cresce anche l’esigenza di avere a disposizione un valido supporto tecnologico per migliorare la user experience nella fase di scelta della vacanza. Ci stiamo impegnando per rispondere a queste nuove richieste offrendo itinerari e vacanze anche su misura, migliorando i nostri servizi digitali ed offrendo un supporto continuo prima, durante e dopo il viaggio”.