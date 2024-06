Niente da fare per i clienti di FTI Touristik GmbH. Tutti i tentativi di trovare un operatore che potesse farsi carico dei pacchetti già prenotati sono stati vani e perciò saranno annullate tutte le partenze pianificate a partire dal 6 luglio.

Saranno quindi cancellati tutti i viaggi prenotati attraverso le società insolventi FTI Touristik GmbH e BigXtra Touristik GmbH, nonché – si apprende da traveldailynews.com - tramite il marchio di vendita 5vorFlug.

L’operatore ha già iniziato a informare i clienti.

Il curatore fallimentare Axel Bierbach ha commentato con rammarico: “In stretta collaborazione con FTI e il Fondo di garanzia tedesco (Drsf), negli ultimi dieci giorni abbiamo lavorato per trovare una soluzione nell’interesse dei clienti e dei partner di FTI. Abbiamo fatto di tutto affinché i pacchetti vacanza già prenotati fossero utilizzabili. La Drst avrebbe risolto le richieste di rimborso in collaborazione con uno o più concorrenti. Ciò avrebbe consentito ai consumatori di iniziare i loro viaggi senza dover attendere un rimborso. Purtroppo, nonostante i grandi sforzi di tutti i soggetti coinvolti, non siamo riusciti a trovare una soluzione di questo tipo”.