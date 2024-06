Tui si sta attivando per assistere i clienti e i fornitori di servizi partner di Fti colpiti dall’insolvenza del tour operator tedesco. “Il nostro intero team sta attualmente vagliando diverse opzioni per poter assistere i nostri partner alberghieri e quei viaggiatori che avevano pianificato una vacanza estiva con Fti” ha affermato Sebastian Ebel, ceo di Tui Group.

Intanto il Senior Leadership team di Tui sta incontrando albergatori e autorità locali in diverse destinazioni come Spagna, Turchia, Grecia ed Egitto. David Schelp, a capo della divisione Markets & Airlines, è in contatto con le parti interessate in Egitto mentre Peter Krueger, ceo di Holiday Experiences, ha avuto colloqui con il consigliere delegato per il turismo di Fuerteventura e gli albergatori locali.

Helen Caron, direttore Prodotto e Acquisti del Gruppo Tui, è invece a Creta per incontrare i partner e gli albergatori interessati provenienti dalla Grecia. “Il nostro impegno nei confronti dei nostri partner alberghieri è costante e l’insolvenza di Fti ha colpito in modo significativo molti di loro” ha detto a TravelMole. Per i clienti in Germania e nei Paesi Bassi verranno introdotte opzioni di prenotazione speciali.

“Sappiamo quanto siano importanti le vacanze estive ed è per questo che vogliamo fare un’offerta speciale agli ex clienti di Fti, ma anche ai nuovi ospiti - ha affermato Stefan Baumert, amministratore delegato di Tui Germania -. Nei prossimi giorni, d’accordo con gli albergatori, metteremo a punto ulteriori offerte”.

In accordo con il Fondo tedesco di assicurazione viaggi (Drsf) Tui si assumerà il compito di supportare i clienti Fti che si trovano nelle Isole Baleari, in Grecia, alle Maldive, in Messico, a Cuba e in Repubblica Dominicana. I clienti che hanno prenotato un pacchetto vacanza con Fti e si trovano attualmente in una di queste destinazioni sono infatti coperti dal Drsf.