Futura Vacanze torna a scommettere sulla montagna. Il tour operator ha avviato un’operazione di rilancio del prodotto montano, che ha come punto di partenza una new entry nel cuore delle Dolomiti: il Futura Club Parc Hotel Posta, a San Vigilio di Marebbe (BZ).

La struttura aprirà già per l’imminente stagione sciistica e segna l’inizio di una strategia che vuole ridare centralità alla montagna nella programmazione Futura, sia estiva che invernale, attraverso una mappatura mirata di destinazioni iconiche, funzionale a rafforzare la presenza del marchio anche in quota.

Alla new entry in Alto Adige faranno perciò seguito prossimamente nuovi Club, anche all’estero.

I motivi dell’operazione

“Il ritorno in montagna rappresenta per noi un passaggio strategico e naturale - spiega Stefano Maria Simei, direttore generale di Futura Vacanze -. Questo segmento ha sempre fatto parte della nostra identità e oggi vogliamo rilanciarlo con un’offerta aggiornata, capace di rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori. Con il Futura Club Parc Hotel Posta poniamo le basi per un progetto che guarda alla montagna non solo come destinazione invernale, ma come proposta completa e trasversale, in grado di vivere tutto l’anno. Con questa novità aggiungiamo, inoltre, anche un tassello importante al piano di ampliamento del prodotto Futura Club in area nazionale e internazionale”.

L’hotel, in passato già parte del prodotto Futura Club, è stato completamente ristrutturato. Gli interventi hanno riguardato sia l’adeguamento degli ambienti, sia l’introduzione di nuovi servizi pensati per rispondere alle esigenze dell’ospitalità contemporanea.