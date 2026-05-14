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Futura Vacanze,
nuovi incentivi
alle prenotazioni

Futura Vacanze,nuovi incentivialle prenotazioni
Belinda Coccia, direttore commerciale Futura Vacanze

In un momento in cui l'incertezza globale rischia di frenare le scelte dei viaggiatori, Futura Vacanze lancia la campagna “Comunque vado“, presentando una serie di nuovi strumenti e formule di flessibilità per facilitare le prenotazioni, volti ad “alleggerire” il peso della decisione ai viaggiatori.

“Con #ComunqueVado abbiamo voluto dare una risposta concreta al clima di incertezza che stiamo attraversando - dichiara Belinda Coccia, direttore commerciale Futura Vacanze -; siamo consapevoli che oggi il viaggiatore non cerca solo una destinazione, ma un porto sicuro dal punto di vista emotivo e contrattuale. Abbiamo scelto di assumerci noi il rischio, offrendo alle agenzie strumenti di flessibilità reale e garanzie tangibili, perché crediamo che la vacanza non sia un lusso sacrificabile, ma una necessità di benessere. Il nostro impegno è trasformare il 'vorrei partire' in 'parto con serenità', restituendo alla filiera la forza di una proposta solida e trasparente“.

Flessibilità con la formula Zero Penali

Il pilastro operativo della campagna è la garanzia “Zero Penali”: fino a 21 giorni prima della partenza è possibile annullare o modificare la prenotazione - cambiando destinazione, aeroporto o data - senza dover fornire alcuna motivazione. Uno strumento pensato per abbattere il rischio percepito e rendere la prenotazione un atto sereno, non un impegno vincolante.

Idee per le famiglie

La campagna interviene anche sul fronte dei costi di trasporto, spesso il primo ostacolo per i nuclei familiari. Con ‘Sardegna Mon Amour’ il passaggio nave è incluso per tutta la famiglia, eliminando una voce di spesa significativa. Con ‘Superbimbi’ l’operatore agisce direttamente sul pacchetto, riducendo o azzerando la quota soggiorno dei più piccoli per i Futura Club e le strutture italiane e abbattendo contestualmente i costi del volo per i Futura Club all’estero.

Nuovi modelli di soggiorno

La campagna introduce anche innovazioni nel modo di concepire la vacanza. Con ‘All You Can Stay’ cadono i vincoli dei calendari rigidi: per una selezione di Futura Club e strutture Futura Selected è possibile scegliere liberamente la durata del soggiorno, anche in alta stagione, costruendo una pausa su misura. Con “Futura Surprise” si sceglie la regione e la data, lasciando all’operatore la selezione del Futura Club, con vantaggi economici significativi - fino al 50% - per chi mette la flessibilità davanti alla destinazione specifica. Flessibile per questa iniziativa, inoltre, la durata del soggiorno con opzioni che partono da 3 notti.

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