In un momento in cui l'incertezza globale rischia di frenare le scelte dei viaggiatori, Futura Vacanze lancia la campagna “Comunque vado“, presentando una serie di nuovi strumenti e formule di flessibilità per facilitare le prenotazioni, volti ad “alleggerire” il peso della decisione ai viaggiatori.

“Con #ComunqueVado abbiamo voluto dare una risposta concreta al clima di incertezza che stiamo attraversando - dichiara Belinda Coccia, direttore commerciale Futura Vacanze -; siamo consapevoli che oggi il viaggiatore non cerca solo una destinazione, ma un porto sicuro dal punto di vista emotivo e contrattuale. Abbiamo scelto di assumerci noi il rischio, offrendo alle agenzie strumenti di flessibilità reale e garanzie tangibili, perché crediamo che la vacanza non sia un lusso sacrificabile, ma una necessità di benessere. Il nostro impegno è trasformare il 'vorrei partire' in 'parto con serenità', restituendo alla filiera la forza di una proposta solida e trasparente“.

Flessibilità con la formula Zero Penali

Il pilastro operativo della campagna è la garanzia “Zero Penali”: fino a 21 giorni prima della partenza è possibile annullare o modificare la prenotazione - cambiando destinazione, aeroporto o data - senza dover fornire alcuna motivazione. Uno strumento pensato per abbattere il rischio percepito e rendere la prenotazione un atto sereno, non un impegno vincolante.

Idee per le famiglie

La campagna interviene anche sul fronte dei costi di trasporto, spesso il primo ostacolo per i nuclei familiari. Con ‘Sardegna Mon Amour’ il passaggio nave è incluso per tutta la famiglia, eliminando una voce di spesa significativa. Con ‘Superbimbi’ l’operatore agisce direttamente sul pacchetto, riducendo o azzerando la quota soggiorno dei più piccoli per i Futura Club e le strutture italiane e abbattendo contestualmente i costi del volo per i Futura Club all’estero.

Nuovi modelli di soggiorno

La campagna introduce anche innovazioni nel modo di concepire la vacanza. Con ‘All You Can Stay’ cadono i vincoli dei calendari rigidi: per una selezione di Futura Club e strutture Futura Selected è possibile scegliere liberamente la durata del soggiorno, anche in alta stagione, costruendo una pausa su misura. Con “Futura Surprise” si sceglie la regione e la data, lasciando all’operatore la selezione del Futura Club, con vantaggi economici significativi - fino al 50% - per chi mette la flessibilità davanti alla destinazione specifica. Flessibile per questa iniziativa, inoltre, la durata del soggiorno con opzioni che partono da 3 notti.