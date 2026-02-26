Futura Vacanze, parte il ‘Futura Training Tour’: al centro il nuovo corso dell’operatore

È partito da Brescia ‘Futura Training Tour’, il nuovo roadshow di Futura Vacanze, pensato per rafforzare il dialogo con la distribuzione.

Con le sue prime 8 tappe, il ciclo di appuntamenti prevede di coinvolgere su scala nazionale oltre 400 agenzie, passando per Verona, Padova, Roma, Torino, Milano, Napoli e Bari.

Il roadshow, ideato per tradurre in chiave operativa il nuovo corso di gruppo integrato dell’ospitalità annunciato dall’azienda, mette al centro la relazione commerciale e la condivisione di strumenti di business, con l’obiettivo di consolidare la partnership con le agenzie e offrire una lettura approfondita di tutte le importanti novità dell’operatore.

I temi

Al centro del confronto ci saranno i 3 nuovi cataloghi, le new entry all’estero e nel prodotto montagna, oltre alle recenti evoluzioni dell’offerta e del posizionamento di Futura Vacanze.

Gli approfondimenti tematici saranno organizzati per aree strategiche: i Futura Club, il prodotto Italia, il prodotto estero e la politica commerciale. “Con il ‘Futura Training Tour’ vogliamo creare un confronto concreto, operativo e orientato ai risultati - spiega Belinda Coccia, direttore commerciale di Futura Vacanze -. Il roadshow è pensato per ascoltare, condividere e costruire insieme alle agenzie una relazione ancora più solida, coerente con il percorso evolutivo di Futura Vacanze, orientato a un nuovo assetto organizzativo tripartito che rafforza l’integrazione tra tour operating, gestione alberghiera e asset immobiliari, funzionale anche a migliorare l’interazione con le Adv in un’ottica win-win, generando maggiore efficienza, qualità dell’offerta e opportunità di crescita condivisa”.

Presente in tutte le tappe Allianz Partners, che illustrerà gli aspetti assicurativi. “Grazie a questa iniziativa, avremo l’opportunità di affiancare Futura durante il suo roadshow, un’occasione importante per presentare le significative novità introdotte nella nostra proposta assicurativa e per rafforzare ulteriormente il dialogo con le agenzie, sottolineando la costante vicinanza di Allianz Partners alle esigenze in continua evoluzione dei viaggiatori”, dichiara Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners Italia. “Siamo davvero felici di questa occasione, frutto di un rapporto consolidato con Futura Vacanze, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con B&T Insurance Broker”.