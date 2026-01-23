Nuove strutture e una segmentazione ripensata. Futura Vacanze apre il 2026 annunciando un deciso rafforzamento dell’offerta Futura Club, attraverso l’ingresso di cinque indirizzi e quattro nuove linee di prodotto. Un’evoluzione raccontata anche nel catalogo Futura Club 2026, disponibile online e a breve presso le agenzie di viaggi italiane.

Sul fronte della programmazione, l’operatore porta così da 20 a 25 le strutture a marchio Futura Club. L’ampliamento del portfolio, spiega il t.o. in una nota, segue una logica strategica precisa, che mira a consolidare la presenza del brand in segmenti e destinazioni chiave, valorizzando la gestione diretta e le partnership esclusive.

Nel Mare Italia, entrano così nel perimetro Futura Club - dopo il percorso come Futura Style - il Futura Club Chiusurelle, in Puglia, e il Futura Club Baia Tropea, in Calabria.

In montagna, entrano in programmazione il Futura Club Schlöss Rosenegg, sulle Alpi tirolesi, e il Futura Club Parc Hotel Posta, struttura situata nel cuore delle Dolomiti altoatesine, già presente in passato nella programmazione Futura e ora nuovamente inserita per rispondere alla crescente richiesta di soggiorni alpini.

All’estero si aggiunge il Futura Club Invidia Coral Beach Tiran, a Sharm el-Sheikh.

La nuova segmentazione

Quanto alla strategia di prodotto, la nuova segmentazione pensata dall’operatore introduce quattro nuove linee. “La segmentazione - precisa Francesca Delmonte, cmo e innovation manager di Futura Vacanze - non è solo uno strumento di marketing, ma il risultato di un processo interno che ha coinvolto tutte le funzioni aziendali. L’obiettivo è duplice: offrire agli ospiti una guida chiara per scegliere la vacanza che meglio incontra le proprie aspettative e valorizzare le specificità di ogni Club, per creare un sistema di prodotto coerente e riconoscibile. Il progetto ha richiesto un’analisi approfondita su posizionamento, servizi, target e caratteristiche distintive di ogni struttura, con l’intento di tradurre la varietà del portafoglio in un’offerta chiara e orientata al cliente”.

Le nuove linee di prodotto delineano modi diversi di vivere la vacanza: Futura Club Original rappresenta l’essenza del villaggio italiano, nella sua espressione più completa; Futura Club Hotel Collection interpreta invece un’idea di soggiorno più raccolta e misurata, ispirata ai codici dell’ospitalità alberghiera; Futura Club Smart nasce per intercettare una domanda orientata alla concretezza con una proposta essenziale, costruita attorno a un buon equilibrio tra qualità e prezzo, con servizi funzionali, formule snelle e un’animazione leggera; e Futura Club Experience raccoglie una selezione di resort internazionali offerti in esclusiva per il mercato italiano, in destinazioni come Egitto, Kenya, Tunisia e Portogallo.