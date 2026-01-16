Futura Vacanze nomina Matteo Cervaro nel ruolo di IT manager

New entry nel management di Futura Vacanze: Matteo Cervaro è stato infatti nominato IT manager con focus sull’architettura dei sistemi favorendo l'adozione di nuovi applicativi a supporto del business, in linea con il piano di innovazione digitale avviato dal tour operator.

“L’ingresso di Matteo Cervaro rafforza il nostro percorso di crescita organizzativa avviato nello scorso esercizio – sottolinea Stefano Maria Simei, direttore generale di Futura Vacanze -. Il suo contributo sarà centrale nel consolidare le infrastrutture tecnologiche a supporto del business e nel migliorare l’efficienza operativa, in coerenza con il piano di sviluppo e l’evoluzione digitale del settore”.

Matteo Cervaro porta in azienda vent’anni di esperienza nel settore turistico alberghiero, sia in contesti italiani sia internazionali di alto livello, con incarichi di responsabilità strategica nella ridefinizione di modelli organizzativi e operativi.