Mediterraneo, Nord Europa, Alaska e Polinesia. Si compone così la nuova mappa del travel disegnata da Chiara Lagioni, product manager di Gioco Viaggi. Una mappa particolare che, inutile dirlo, in un clima di forte incertezza si sbilancia sempre di più verso mete considerate sicure. “Ovviamente - premette Lagioni - nei giorni scorsi le prenotazioni sono calate: un fenomeno prevedibile ma contingente, legato al fatto che in momenti come questo i clienti sono meno propensi a prendere decisioni immediate sulle vacanze, in qualsiasi posto siano”. E sì perché, precisa la product manager, Gioco Viaggi non ha navi coinvolte nell’area: “Questo - ammette - non ci esime da una frenata generalizzata delle richieste”.

In attesa che le prenotazioni riprendano un ritmo che, ci assicura Lagioni, prima dello scoppio del conflitto era serrato, torniamo a guardare il nostro mappamondo, a cominciare dal Mediterraneo: “Qui contiamo sull’appeal di Princess, in assoluto il brand che vendiamo di più perché è il più trasversale come clientela: famiglie, gruppi di amici e coppie scelgono questo prodotto del segmento premium”.

Itinerari round trip da Civitavecchia

La novità di quest’anno è che finalmente la Princess effettuerà itinerari round trip da Civitavecchia: “Precedentemente - spiega infatti Lagioni - le crociere erano con porto di imbarco diverso da quello di sbarco. Ora, invece, avere un unico porto semplifica la logistica del viaggio per la nostra clientela”. Anche Cunard, per la prima volta, farà itinerari round trip sempre da Civitavecchia con La Queen Victoria, “una nave - specifica Lagioni - più tradizionalista, adatta a una clientela elegante”. Sulla scia dell’elevato numero di prenotazioni che arrivano per l’alta stagione, Gioco Viaggi ha pensato di mettere, su partenze scelta di agosto, un assistente italiano a bordo.

“Altra destinazione su cui puntiamo - prosegue Lagioni - è il Nord Europa, tra fiordi norvegesi e isole britanniche, lontano dalle aree critiche. Qui Cunard ha posizionato la Queen Anne, l’ammiraglia della compagnia entrata in servizio nel 2024, il cui itinerario parte da Southampton. Anche Princess ha tre navi in Nord Europa”.

Sempre sull’area, ma in partenza da Rotterdam, anche tre delle unità di media grandezza di Holland American Line, olandese di origine ma di proprietà del gruppo Carnival, le cui navi non superano mai i 2.500 passeggeri, ai quali offrono ambienti eleganti, da grand hotel.

Alaska meta top

Proseguendo nel disegno della mappa giungiamo all’Alaska, altra destinazione su cui Gioco Viaggi punta molto: “Una meta top per noi - conferma Lagioni - perché qui abbiamo venti navi. Princess, infatti, è la numero uno al mondo in Alaska con otto navi e lì possiede anche lodge, treni panoramici e pullman, per cui alla crociera di sette notti si possono abbinare tour organizzati direttamente dalla compagnia. I passeggeri sbarcano dalla nave ad Anchorage, salgono sul treno panoramico e possono dormire nei lodge di proprietà della compagnia in cinque parchi nazionali”. In Alaska c’è anche Holland c’è con sei navi.

Polinesia, le visite navi per adv

Altra destinazione su cui Gioco Viaggi punta è la Polinesia, con due compagnie che lì hanno ciascuna una nave tutto l’anno. Una è Ponant Explorations con Le Paul Gauguin. L’altra è Windstar Cruises, che adesso ha messo sulla destinazione un megayacht di 156 suite, lo Star Breeze, che andrà ad aggiungersi al veliero Wind Star. “Per far conoscere il nuovo yacht – spiega Lagioni - stiamo organizzando visite nave per gli adv in collaborazione con l’ente del turismo di Tahiti e Air Tahiti Nui. A loro facciamo vedere la Star Legend, gemella della Star Breeze. La prima visita sarà a Genova il 12 marzo, poi toccheremo Venezia, Civitavecchia e Napoli”.