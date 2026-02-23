Crociere immersive in Polinesia Francese, le nuove proposte Ponant

Ponant Explorations amplia la programmazione nella regione del Pacifico meridionale con una nuova proposta di crociere in Polinesia Francese per la stagione invernale 2026–2027.
La compagnia, commercializzata in Italia da Gioco Viaggi, impiega nell’area due navi. La prima, la Paul Gauguin, naviga in quelle acque da 25 anni, con soste prolungate nei porti di tappa che permettono agli ospiti di immergersi nello stile di vita locale, vivendo momenti dedicati alla cultura, ai rituali, alla musica e alle tradizioni polinesiane.
La novità per il 2026–2027 è l’impiego della Le Jacques Cartier, progettata per l’esplorazione di aree poco visitate e meno conosciute della Polinesia. Tre itinerari ‘Discovery’ completamente nuovi permettono di combinare tappe e ampliare l’esperienza di viaggio: si possono così realizzare viaggi fino a 42 notti che attraversano sei arcipelaghi e 23 isole, includendo persino le lontane Isole Pitcairn, territorio britannico d’oltremare.
Gli itinerari sono stati studiati lavorando insieme agli abitanti per creare esperienze di visita autentiche e rispettose delle tradizioni locali. Tra queste, cerimonie di benvenuto, laboratori artigianali con maestri locali e visite guidate a luoghi sacri come i “marae”, i templi polinesiani. La nuova stagione è già prenotabile con Gioco Viaggi.
Remo Vangelista