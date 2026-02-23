Crociere immersive in Polinesia Francese, le nuove proposte Ponant

La novità per il 2026–2027 è l’impiego della Le Jacques Cartier, progettata per l’esplorazione di aree poco visitate e meno conosciute della Polinesia. Tre itinerari ‘Discovery’ completamente nuovi permettono di combinare tappe e ampliare l’esperienza di viaggio: si possono così realizzare viaggi fino a 42 notti che attraversano sei arcipelaghi e 23 isole, includendo persino le lontane Isole Pitcairn, territorio britannico d’oltremare.

Gli itinerari sono stati studiati lavorando insieme agli abitanti per creare esperienze di visita autentiche e rispettose delle tradizioni locali. Tra queste, cerimonie di benvenuto, laboratori artigianali con maestri locali e visite guidate a luoghi sacri come i “marae”, i templi polinesiani. La nuova stagione è già prenotabile con Gioco Viaggi.