Constance Hotels & Resorts presenta le water villa rinnovate al Constance Halaveli alle Maldive

Constance Hotels & Resorts presenta il nuovo concept delle sue Water Villas al Constance Halaveli Maldives, firmato dai rinomati architetti Marc Hertrich e Nicolas Adnet. Immerso nell’atollo di Ari Nord e raggiungibile in soli 25 minuti di idrovolante da Malé, il resort è un elegante cinque stelle affiliato a The Leading Hotels of the World.

57 Water Villas sospese sopra una laguna che si distinguono per un’estetica luminosa e sofisticata, caratterizzata da linee architettoniche pulite, materiali naturali e una palette chiara e avvolgente. Tutte le ville dispongono di piscina privata: 57 sono, appunto, sospese sull’acqua (100 mq), 28 si trovano sulla spiaggia — incluse 8 duplex (410 mq) — oltre a una Presidential Villa di 700 mq.

Constance Hotels & Resorts offre esperienze in loco curate nei minimi dettagli. Ad esempio, gli ospiti possono cenare sospesi sul mare e gustare la colazione all’alba a bordo di una tradizionale imbarcazione Dhoni, oltre a scegliere tra quattro ristoranti, due bar e una delle cantine più prestigiose delle Maldive. Il centro immersioni PADI 5 Star (IDC) si trova vicino ad alcuni dei migliori siti diving delle Maldive. Le attività leisure includono, inoltre, tennis, battute di pesca, il Constance Coconut Tribe, la Constance Spa e due boutique.