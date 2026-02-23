TTG Italia
Tempesta di neve
Diecimila voli
cancellati negli Usa

E’ destinata a essere ricordata come una delle tempeste di neve più forti della storia degli Stati Uniti quella che si sta abbattendo sulla costa Est degli Stati Uniti, colpendo in particolare gli stati di New York, New Jersey, Pennsylvania e Massachusetts. E negli aeroporti delle zone colpite la situazione è di pieno caos.

E’ di circa mezzo metro l’altezza del manto nevoso negli scali di New York, Newark e Boston e al momento, considerando anche la giornata di ieri e le ripercussioni su quella di domani, sono oltre 10mila i voli cancellati, la metà dei quali solo per oggi.

Le società di gestione degli aeroporti coinvolti raccomandano ai passeggeri in partenza di informarsi sullo stato del volo prima di recarsi in aeroporto e di evitare comunque le partenze qualora non sia strettamente necessario.

