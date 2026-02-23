Costa Crociere presenta la settimana musicale della Costa Toscana a Sanremo

“La nave è un palco sul mare e amplia il perimetro del Festival”, ha dichiarato Giovanna Loi, VP Global Marketing & Direct Sales di Costa Crociere, durante la conferenza stampa di apertura di Sanremo. “È la brand integration più sfidante, inserita in un contesto mediatico ad alta visibilità, che richiede innovazione e contenuti distintivi”. Tra le novità 2026 spicca la residency di Max Pezzali con ‘Max Forever The Party Boat’, protagonista di collegamenti quotidiani con il Teatro Ariston.

“Ogni sera porteremo elementi del suo immaginario pop, trasformando gli spazi della nave in ambientazioni ispirate ai brani”, ha spiegato Loi. “La nave Costa Toscana sarà tematizzata in tutte le aree per rafforzare l’esperienza a bordo. L’opening prevede un’accensione scenografica con fuochi pirotecnici musicali e giochi di luce, in collaborazione con il Comune di Sanremo, per valorizzare il territorio e il dialogo tra mare e città. Vogliamo far vivere la meraviglia tra mare e terra”, ha concluso Loi, citando il claim del brand Live Your Wonder’.