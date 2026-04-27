Un tour da 139 giorni che attraverserà 5 continenti e 3 oceani toccando 51 destinazioni in 29 Paesi, incluse 21 isole. Sono questi i numeri del nuovo Giro del Mondo di Costa Crociere che prenderà il via il 25 novembre del prossimo anno da Savona a bordo di Costa Deliziosa, le cui prenotazioni si sono aperte oggi.

“Un itinerario di 139 giorni che attraversa cinque continenti e tre oceani, con soste prolungate, overland esclusivi e momenti iconici come il Capodanno a Los Angeles e l’accesso a Celebration Key, isola privata alle Bahamas aperta per la prima volta agli ospiti Costa”, spiega Luigi Stefanelli, vice president worldwide sales di Costa Crociere.

Oltre all’itinerario completo di 139 giorni da Savona, è possibile usufruire anche di una ulteriore opportunità di prenotazione per la crociera di 100 giorni con imbarco a San Francisco, raggiungibile con voli dai principali aeroporti e che include quindi le destinazioni tra Oceania, Asia e Africa fino al termine della crociera a Savona l’11 aprile 2028.

A impreziosire l’itinerario ci sarà anche una selezione di overland di più giorni, pensati per entrare nel cuore delle destinazioni: dal Capodanno a Los Angeles con sorvolo del Grand Canyon, ai paesaggi cinematografici della Nuova Zelanda vissuti tra cultura Mâori e natura primordiale; dai templi di Kyoto e i rituali tradizionali giapponesi, fino a un’immersione profonda nell’Africa australe, attraversata in un viaggio di cinque giorni tra storia, natura e grandi orizzonti.