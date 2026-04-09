Il debutto di Costa Smeralda alle Canarie e il riposizionamento di Costa Pacifica nel Mediterraneo Occidentale. Sono queste le due maggiori novità dell’inverno 2026/27 di Costa Crociere. Alle Canarie Costa Smeralda effettua un itinerario che tocca Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria e comprende anche una tappa a Madeira. Per la prima volta, inoltre, la crociera include un pernottamento a Santa Cruz de Tenerife.

Tra le attrazioni proposte agli ospiti della nave le ‘Sea Destinations’, esperienze immersive progettate da Luca Tommassini, la cui direzione artistica crea atmosfere, racconti e scenografie. Ne è un esempio Canary Sea Darkest Spot, dove la nave raggiunge il punto più buio delle Canarie per immergersi in un autentico “mare di stelle” e osservare il cielo da un punto di vista privilegiato, mentre ad Atlantis Crest la nave si avvicina a una montagna sottomarina forse all’origine del mito di Atlantide. Qui la leggenda prende vita tra scenografie, suoni profondi e suggestioni.

Le crociere nel Mediterraneo

Costa Pacifica, invece, propone sia crociere di una settimana, sia itinerari più lunghi tra Europa meridionale e Nord Africa. I viaggi settimanali città quali Savona, Marsiglia, Barcellona, Napoli, Palermo e Roma/Civitavecchia, con l’aggiunta di Tunisi (La Goulette). Gli itinerari più lunghi passano, invece, per Malaga, Tangeri e ancora Tunisi.

Nel Mediterraneo Costa Toscana propone un itinerario tra Italia, Francia e Spagna, arricchito da Palma di Maiorca. Da marzo 2027, inoltre, tornerà una Sea Destination mozzafiato, sempre esclusiva Costa. Il Balearic Sea Darkest Spot regalerà l’esperienza rara di osservare il cielo stellato da un punto unico del Mediterraneo.

Per chi cerca il calore tropicale in pieno inverno, i Caraibi tornano protagonisti con Costa Fascinosa e Costa Favolosa, che propongono itinerari differenziati tra Grandi e Piccole Antille. La formula proposta è quella del pacchetto “volo+crociera”, con imbarchi da La Romana (Repubblica Dominicana) per Costa Fascinosa e Santo Domingo, Point-à-Pitre (Guadalupa) o Fort-de-France (Martinica) per Costa Favolosa.

Costa Fascinosa alterna due proposte. La prima, attraverso Barbados, Santa Lucia, Saint Kitts and Nevis, Pointe à Pitre e Tortola, è arricchita da due destinazioni sul mare: il Caribbean Sea Darkest Spot e la Guadeloupe Bay. La seconda proposta, invece, esplora la Repubblica Dominicana con soste a Cabo Rojo, Arroyo Barril e l’ isola di Catalina, destinazione in esclusiva, celebrata anche sul mare con la Sea Destination Catalina Bay.

Costa Favolosa, invece, propone crociere che toccano sei isole in un unico viaggio, includendo le Isole Vergini Britanniche e Antigua/Sint Maarten e due Sea Destinations: Sea of Antilles Darkest Spot e Martinique Bay.

Full immersion in Giappone

Guardando all’autunno, Costa arricchisce la stagione con alcune delle proposte più attese e affascinanti di fine 2026. Tra queste spicca la full immersion in Giappone con Costa Serena: un itinerario di undici giorni che attraversa Tokyo, Kyoto, Kanazawa, Nagasaki, Kochi, Kagoshima e Hakodate, con una sola tappa internazionale a Busan.

Sono, infine, disponibili due Giri del Mondo in partenza nel 2026: il primo, a bordo di Costa Serena, che propone un itinerario di 66 giorni esclusivi alla scoperta di Asia, Oceania e Sud America; il secondo, a bordo di Costa Deliziosa, con un itinerario di 139 giorni, che include anche una giornata sull’isola privata di Half Moon Cay alle Bahamas, per la prima volta in esclusiva per gli ospiti Costa.