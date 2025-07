Dopo anni complicati, torna con forza l’abitudine di prenotare con anticipo, e il Capodanno si conferma la cartina di tornasole del trend. Lo conferma Nicola Bonacchi, direttore di Glamour Tour Operator: “Stiamo registrando un interesse crescente per l’advance booking sui viaggi di Capodanno, con prenotazioni che partono già dall’estate. Sempre più clienti scelgono di muoversi con largo anticipo per assicurarsi le migliori tariffe e una più ampia disponibilità di strutture e destinazioni. È un trend che conferma la voglia di programmare con calma e vivere le festività senza stress, premiando chi sceglie di pianificare per tempo”.

Un cambio di passo evidente, che valorizza chi pianifica, evitando rincorse dell’ultimo minuto e garantendosi il meglio, come da abitudine pre-Covid. Un’abitudine che si riflette anche nei numeri: “Per le feste 2025/2026 le 5 mete più prenotate sono Maldive, New York, Dubai, Sudafrica e Zanzibar. Dall’overwater bungalow alle luci della Grande Mela, dai safari nel Kruger ai tramonti africani, le scelte dei viaggiatori si orientano su esperienze iconiche”, in un mix di mare esotico, icone urbane e natura selvaggia. L’advance booking non è solo una tendenza: è tornato a essere uno strumento strategico per i viaggiatori e una leva concreta per l’intero comparto.