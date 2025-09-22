Glamour rafforza la squadra commerciale, Buonpensiere: “Vicinanza agli agenti fondamentale”

“Siamo nati in Toscana trent’anni fa e da lì ci siamo progressivamente allargati”. Il ceo di Glamour, Luca Buonpensiere ricorda i passi fatti dall’operatore. “Negli ultimi due anni, con le convention, abbiamo voluto dare segnali chiari al mercato”, continua.

Oggi la Lombardia è il primo bacino di riferimento per il t.o., seguita dalla Toscana, che “rimane la nostra casa”, e dal Veneto. “Stiamo investendo molto per aumentare la penetrazione commerciale, soprattutto in Emilia-Romagna, dove stiamo inserendo nuove risorse dedicate - spiega Buonpensiere -. Il turismo è un settore che si basa ancora fortemente sul rapporto interpersonale tra azienda e agente di viaggi: essere presenti sui territori fa la differenza”.

Il rafforzamento della rete prosegue anche in Piemonte e nelle Marche, dove sono previste nuove figure per consolidare la distribuzione. “La vicinanza agli agenti è la chiave del nostro lavoro - sottolinea il ceo -. Il contatto diretto permette di costruire fiducia, ascoltare le esigenze del trade e trasformarle in valore per i clienti finali”.