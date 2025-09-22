“Non è solo una convention, ma un’esperienza che rafforza i legami con le adv e ci permette di anticipare i trend”. Così Luca Buonpensiere, titolare di Glamour, sulla quinta edizione di Glamoure Exclusive Weekend, che tra il 20 e 21 settembre ha visto la partecipazione di oltre 300 tra agenzie e partner.

Fil rouge dell’edizione ‘I 5 sensi e la generazione Wanderlust’, un target di viaggiatori più esigenti e curiosi, alla ricerca di esperienze autentiche e personalizzate.

I numeri

Ma si è parlato anche di numeri. “Il 2025 - ha spiegato Buonpensiere - segna un +30% nel primo semestre, trainato da lungo raggio e viaggi tailor made”. Bene anche l’estate, che “ha chiuso a +25%, grazie a Usa e Canada, safari in Africa con estensioni a Zanzibar, Sudafrica e Mauritis”, ha aggiunto Nicola Bonacchi, direttore del t.o., prima di annunciare i piani per le prossime stagioni: “L’inverno guarda al Nord America con pacchetti a date fisse su New York, allotment garantiti per Capodanno e nuove partnership sulle Maldive, supportate dai collegamenti Qatar Airways da Milano e Roma. Interesse crescente anche per Giappone, Oman, Emirati, Brasile e Costa Rica, mentre il Canada è già in advance per l’estate 2026”.

Infine, nel corso della convention, agenzie e partner hanno anche avuto modo di salutare il nuovo direttore vendite Marco Depascale.