Gnv investe nell’esperienza di bordo con Cabin Plus+

“È la nostra scommessa sull’ospitalità come fattore distintivo: testimonianza concreta della nostra volontà di trasformare ogni fase del viaggio in un’esperienza curata, dove funzionalità, estetica e piccoli privilegi si fondono per generare un valore percepito reale”. Così Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv, definisce Cabin Plus+, la novità Gnv presentata a TTG Travel Experience, già in vendita e operativa sui viaggi a partire dal 1° giugno 2026: nuove tipologie di sistemazione - Premium e Deluxe - completamente ripensate nel design e negli arredi.

Le nuove cabine includono una serie di servizi esclusivi: il late check-out per una gestione senza fretta degli orari di imbarco e sbarco; un moltiplicatore punti myGNV per premiare la fedeltà; un kit di cortesia e welcome kit; una Premium Sleep Experience con dotazioni di qualità superiore e la tv in cabina (riservata alle Suite). “Vogliamo che la cabina smetta di essere un luogo dove dormire - aggiunge Della Valle - e diventi il luogo in cui inizia, si vive e si ricorda il viaggio, un ambiente che racconta attenzione, qualità e l’identità di Gnv”.

Altra novità presentata in fiera è il progetto Gnv Experiences, che amplia le possibilità di personalizzazione del viaggio con due proposte acquistabili già in fase di prenotazione. La prima è Sea-Fi che rende disponibili già online, al momento della prenotazione, pacchetti wi-fi finora venduti esclusivamente a bordo, con tre opzioni (Silver da 1 GB, Gold da 2 GB e Platinum da 3 GB), garantendo una connessione fino a due dispositivi e tariffe più vantaggiose rispetto all’acquisto in nave.

VIP Experience è invece una proposta ultra-esclusiva riservata a soli due biglietti per viaggio: include car valet, un warm welcome onboard, l’opportunità di incontrare e farsi fotografare con il comandante, un tavolo Vip al ristorante, priority pass per i bar, wi-fi gratuito e sbarco prioritario.