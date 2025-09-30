Gnv Awards: ecco le agenzie di viaggi premiate

Nel corso dei Gnv Awards che si è tenuto a Valencia sono stati premiati i principali partner commerciali della compagnia. “Il canale intermedio è più vivo che mai - ha dichiarato il cco Matteo Della Valle -. Tra gennaio e settembre ha avuto un volume di crescita del 5%, e da giugno a settembre ancora più alto - intorno all’8% - rispetto anche al canale diretto”.

Della Valle ha ribadito l’importanza dei programmi Élite ed Élite Premium di cui fanno parte poche agenzie selezionate (solo 10 per il programma Élite Premium) le quali possono accedere a numerosi vantaggi.

A Valencia, oltre a premiare le migliori performance del 2025, è stato annunciato anche che le vendite per la stagione 2026 partiranno lunedì 13 ottobre, mentre nel corso di TTG Travel Experience a Rimini verrà comunicata una novità destinata a “rivoluzionare per sempre il mondo del ferry e dell’esperienza di bordo”.

Intanto ecco l’elenco delle agenzie premiate ai Gnv Awards 2025:

· Best up and incoming olta: Forti Viaggi

· Best tour operator: Ota Viaggi

· Best groups operator: Sicilvision

· Best travel agency destination Marocco: Fes Ferry Tour

· Best travel agency destination Tunisia: Sncm Italia

· Best travel agency destination Albania: Anel Travel

· Best travel agency destination Italia: Eurotarget Viaggi

· Best travel agency destination Baleari: Direct Ferries

· Best up and coming spanish travel agency: Clickferry

· Best up and coming italian travel agency: Sncm Italia

· Best up and coming french travel agency: Jasmin Voyages

· Best up and coming dach travel agency: Dil reiseburo

· Best up and coming moroccan travel agency: Morchid Travel

· Best Network: Welcome Travel Group

· Brand Ambassador: Bluvacanze

· Top of the tops online travel agency: Prenotazioni 24

· Top of the tops offline travel agency: Fes Ferry Tour

· op of the tops: Prenotazioni 24 e Forti Viaggi