Gnv parte alla ricerca di 150 persone da inserire in organico. Per la nuova tappa del recruiting è stato scelto il centro per l’impiego di Ravenna; la campagna di assunzioni verrà realizzata in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia, che ha l’obiettivo di potenziare l’organico e garantire il massimo livello del servizio.

“La tappa di Ravenna - si legge nella nota della compagnia di navigazione - prevede un primo incontro introduttivo mercoledì 10 settembre 2025 alle 14:30, con la presentazione delle opportunità di lavoro sulle navi, ‘Lavorare navigando: entra in GNV’, che darà modo agli interessati di scoprire l’azienda, la vita a bordo ma anche i numerosi e potenziali percorsi di carriera e di formazione all’interno della Compagnia. Sarà anche l’occasione per illustrare iter, requisiti richiesti e modalità di candidatura. Sarà possibile seguire l’evento in presenza, presso la ‘Sala Baldini’ di via Guaccimanni 10, a Ravenna” oppure collegandosi online compilando il form a questo link.

Le figure ricercate comprendono personale di gestione dell’hotel e amministrazione, come addetti/e vendite (shop assistant), assistenti d’ufficio in lingua araba, cuochi piccolo di camera (cameriere di camera), piccolo di cucina (aiutanti di cucina); inoltre viene ricercato personale di macchina (engine) e di coperta (deck), tra cui elettricisti, frigoristi, direttori di macchina, ufficiali di macchina, ufficiali di navigazione, capi operai, operai di macchina, operai meccanici, operai motoristi, carpentieri, marinai, ottonai.

“Molti profili sono specialistici - sottolinea la nota - e alcuni richiedono esperienza a bordo nave, riportata anche da libretto di navigazione. Per altre posizioni è invece sufficiente essere in possesso di competenze maturate a terra (da esperienze di lavoro e/o da formazione). Per questi candidati, Gnv si riserva la possibilità di offrire un percorso di formazione finanziata, finalizzato all’inserimento a bordo”.