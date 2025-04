Aumentano i voli diretti programmati da Going Tour Operator per l’estate verso alcune delle destinazioni più richieste del Mediterraneo e del Mar Rosso. In questo modo Sharm el Sheikh e Marsa Matrouh, ma anche Creta e Rodi verranno servite da nove aeroporti italiani con frequenze settimanali fino a novembre.

I collegamenti alla volta di Sharm decolleranno da Bologna, Bergamo Orio al Serio e Verona ogni sabato (da Verona i voli saranno effettuati dal 26 luglio al 6 settembre), da Napoli e Catania la domenica (da Catania il collegamento sarà operativo dal 20 luglio al 2 novembre), da Roma Fiumicino e Milano Malpensa ogni sabato e domenica, da Pisa ogni martedì a partire dal 5 agosto e fino al 26 del mese e, infine, da Palermo dal 21 luglio al 26 ottobre ogni lunedì (la domenica dal 14 settembre fino a fine rotazione).

A Sharm la sistemazione alberghiera proposta da Going è il Sunrise Diamond Beach Resort, con la sua barriera corallina e la formula dine around tre volte alla settimana.

I collegamenti per Rodi, Marsa Matrouh e Creta

Rodi, invece, sarà collegata da giugno a fine settembre da Napoli la domenica e da Fiumicino e Malpensa ogni sabato. La programmazione Going comprende il resort Costa Lindia Beach, un villaggio greco completamente ristrutturato, affacciato sulla spiaggia di Lothiarica.

Per Marsa Matrouh le partenze sono previste tutti i martedì da maggio a fine settembre da Roma Fiumicino, Bologna, Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa e Verona e il t.o. suggerisce di soggiornare al Cleopatra Sidi Heneish, resort di lusso con accesso diretto al mare, piscine e servizi esclusivi.

I voli per Creta, infine, sono previsti da giugno a fine settembre il sabato con decollo da Roma Fiumicino e il sabato e domenica con partenza da Milano Malpensa. Il soggiorno sarà al Minos Imperial, icona dell’ospitalità cretese con ville, suite e ristorazione d’alto livello.

A disposizione delle agenzie di viaggi la piattaforma B2B Going4You per gestire prenotazioni anche per soggiorni di 4-5 notti con voli su misura e un team di assistenza multilingua attivo h24, 7 giorni su 7, pronto a supportare agenzie e clienti in ogni fase del viaggio.