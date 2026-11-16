Gruppo Msc pronto ad acquistare la maggioranza del cantiere navale tedesco Meyer Werft

Il governo tedesco e il land della Bassa Sassonia sono vicini a un accordo che consentirebbe al Gruppo Msc di acquisire circa l'80% delle quote del costruttore navale tedesco Meyer Werft, secondo quanto riportato sabato dalla rivista Spiegel e ripreso anche da Reuters.

La quota di maggioranza in questione deriva dal salvataggio pubblico realizzato alla fine del 2024 dal governo federale e dalla Bassa Sassonia, che avevano acquisito ciascuno circa il 40% della società, apportando complessivamente 400 milioni di euro (441 milioni di dollari) di capitale.

Il ministero dell'Economia tedesco ha dichiarato che non commenterà le trattative in corso. Msc e Meyer Werft, che ha sede a Papenburg, in Bassa Sassonia, non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Secondo Spiegel, la famiglia Meyer, che ha fondato l'azienda nel 1795 e detiene il restante 20%, starebbe lavorando con Msc a una formula di proprietà condivisa che consentirebbe alla famiglia di aumentare la propria partecipazione. La rivista riferisce che l'accordo dovrebbe essere firmato martedì prossimo, senza specificare le proprie fonti. Spiegel ha citato un portavoce della famiglia, secondo il quale sono in corso colloqui “molto costruttivi” con tutte le parti coinvolte.