Guiness Travel, partenze confermate per tutto agosto

Guiness Travel riafferma la validità di un modello operativo capace di garantire partenze confermate anche nel mese di agosto, con servizi consolidati e tariffe bloccate.

L’operatore garantisce infatti ampia disponibilità sui voli, gestione diretta dei servizi a terra e dell’itinerario, partenze garantite e un sistema di prenotazione in tempo reale aggiornato costantemente. Per le agenzie partner questo modus operandi si traduce in vendite sicure, senza margini di incertezza o rincorse last minute.

Sul fronte delle destinazioni, l’estate 2025 si muove lungo direttrici ormai chiare: in cima alla classifica il Giappone, meta sempre più desiderata dal mercato italiano, anche nei mesi estivi. Kyoto, Tokyo e le vie del Sol Levante restano tra le scelte più ambite, sostenute da itinerari strutturati e collaudati. Parallelamente cresce l’interesse verso gli Stati Uniti, con un ventaglio di proposte che spazia dalle grandi città della costa orientale al grande Ovest. Torna in prima linea anche la Cina, oggi pienamente accessibile e inserita in una programmazione che ne valorizza storia, modernità e dimensione narrativa. India e Nepal, soprattutto a partire dall’autunno, confermano la loro attrattiva presso un pubblico in cerca di esperienze spirituali e culturali profonde.

Sul versante del Sud-est asiatico si segnalano buone performance per Vietnam e Thailandia – per la finestra autunnale - e per l’Indonesia.

In ambito europeo, si distinguono per regolarità di vendite il Portogallo – anche nella sua dimensione insulare, con Madeira e Azzorre – il Nord Europa e la Turchia. Tra le destinazioni extraeuropee su cui Guiness continua a investire si confermano il Sudafrica e l’area sudamericana, dalle Ande alla Patagonia.

L’invito al trade è di sfruttare a pieno gli strumenti messi a disposizione: monitorare il portale per verificare disponibilità in tempo reale, utilizzare il numero operativo per ricevere supporto rapido e finalizzare proposte di viaggio che, anche ad agosto, sappiano distinguersi per qualità e sicurezza.