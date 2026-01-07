Hawaii, bloccata la tassa sulle crociere

La tassa sulle crociere alle Hawaii è stata bloccata dalla Corte d’appello federale degli Stati Uniti, segnando una vittoria per il comparto cruise. Il 31 dicembre, a poche ore dall’entrata in vigore dell’imposta dell’11% prevista dal 1°gennaio, la Corte d’appello ha sospeso l’applicazione della misura, accogliendo il ricorso promosso da Clia, che aveva citato in giudizio lo Stato delle Hawaii già ad agosto.

Il provvedimento ribalta, per ora, la decisione del 23 dicembre sull’attuazione della tassa. La corte d’appello non si è ancora espressa e il blocco resterà valido fino a sentenza definitiva. La norma estendeva la tassa di soggiorno transitoria alle navi da crociera, destinando i proventi a progetti ambientali.

Secondo Clia, però, la misura viola Costituzione e normativa federale. Anche il governo federale si è schierato contro l’imposta, ritenuta dannosa per aziende e turisti, mentre il governatore Josh Green difende il principio di corresponsabilità dei visitatori nella tutela delle isole.