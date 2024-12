C’è un volto noto del turismo organizzato tra i ceo italiani premiati da Forbes. Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus-Valtur, si è aggiudicato il premio per la categoria ‘Travel’, nell’ambito dei Ceo Italian Awards 2024, riconoscimento assegnato dalla rivista a 15 top manager nazionali, che si sono distinti nel corso dell’anno.

Al numero uno del Gruppo Nicolaus Forbes ha riconosciuto il merito di “essere riuscito, insieme al fratello Roberto, a trasformare nel breve arco temporale di 20 anni un piccolo tour operator locale in un grande gruppo turistico organizzato, attualmente tra i primi tre t.o. di matrice italiana e capace anche di sviluppare un nuovo ramo d’azienda come la gestione di catene alberghiere con marchi proprietari”.

Per Giuseppe Pagliara “questo ambito riconoscimento arriva alla fine di un anno che ci ha visti portare a termine importanti operazioni su diversi fronti”, commenta in una nota, aggiungendo che, “come tutti i risultati del 2024, questo premio è frutto di un lavoro di squadra”.

Gli altri vincitori

Oltre a Pagliara, la lista dei 15 vincitori del premio include altri nomi noti all’industria dei viaggi: Andrea Delfini, ceo di Blastness, per la categoria Technology; e Antonio Marcegaglia, presidente e amministratore delegato di Marcegaglia, nella categoria Industry.

Gli altri premiati includono invece: Zefferino Monini, ceo di Monini (Sustainability); Enrico Romano, ceo Nicolis Project (Retail); Cristopher Faroni, ceo del Gruppo Ini (Healthcare); Stefan Konrad Mendez, direttore generale Italia di Verisure (Crescita); Riccardo Cotarella, ceo di Chiasso Cotarella (Wine); Massimiliano De Silvestre, ceo di BMW Italia (Automotive); Beatrice Beleggia, ceo di Bros Manifatture (Luxury); Veronica Squinzi, ceo di Mapei (Corporate happyness); Giorgia Favaro, ceo di McDonald’s Italia (Diversity); Carmela Bazzarelli, ceo di Kraft Heinz Italia (Food); Elisabetta Nonino, ceo di Nonino Distillatori (Made in Italy); e Danila De Stefano, ceo di Unobravo (Visionary).