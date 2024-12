Il Mar Rosso si conferma destinazione di punta nei progetti di sviluppo del gruppo Nicolaus.

Con la prospettiva di un incremento di fatturato di oltre il 100% anno su anno per la prima parte del 2025, l’Egitto con Marsa Alam e Sharm El Sheikh si conferma una delle destinazioni cardine nella strategia del Gruppo Nicolaus, che ne rafforza la centralità.

Attualmente il prodotto in esclusiva conta mille camere, 700 Valtur e 300 Nicolaus Club, suddivise tra sei resort unicamente a 4 e 5 stelle. Questo dato, unito alla capacità di aver portato al brand Valtur una novità di charme, mette in evidenza il Gruppo tra player determinanti per l’outgoing che interessa il Mar Rosso.

Le novità

Tra le novità di spicco della programmazione in evidenza il Valtur Marsa Alam Reef Oasis Suakin Resort, una struttura premium che si posiziona come elemento di punta nella proposta per Marsa Alam. Integrazione cruciale, aggiunta all’offerta Valtur in coda di alta stagione, il resort rappresenta la perfetta sintesi di qualità, esclusività e comfort.

Facendo una panoramica delle strutture per destinazione, la new entry di Marsa Alam va a sommarsi al Valtur Marsa Alam Pickalbatros Portofino e al Nicolaus Club Three Corners Sea Beach Resort. Per ciò che concerne, invece, Sharm El Sheik, il gruppo attualmente conta il Valtur Sharm El Sheik Reef Oasis Blue Bay, il Valtur Sharm El Sheik Albatros Laguna Vista Resort e il Nicolaus Club Sunrise Remal Resort. Comune denominatore, la bellezza del punto mare con soluzioni adatte sia per il diving e per lo snorkeling che per le famiglie.

La strategia del Gruppo Nicolaus trova riscontro in una domanda in costante crescita. Prova ne è l’alta richiesta per il periodo di Capodanno, che ha portato l’operatore a integrare il piano trasporti con voli aggiuntivi su Sharm El Sheikh con partenze il 29 dicembre da Milano Malpensa e da Bari.

Infine, a conferma del ruolo chiave della destinazione Mar Rosso, l’importante investimento stanziato dal Gruppo per il recente evento a Marsa Alam, che ha visto oltre 100 agenti di viaggi vivere in prima persona la programmazione e l’impostazione del prodotto nel suo insieme.

“Il Mar Rosso non è solo una destinazione, ma una promessa di belle esperienze da fare tutto l’anno. In questo senso è unica e ne è la dimostrazione la ripresa che sta facendo registrare, con straordinarie prospettive di crescita per noi dovute alla tipologia di prodotto che proponiamo: il Capodanno ci sta dando grandi soddisfazioni, così come l’avvio del 2025. La new entry Valtur Marsa Alam Reef Oasis Suakin Resort è un colpo di mercato, attuato in un momento strategico e anche per questo complesso”, ha commentato Isabella Candelori, direttrice commerciale del gruppo.