Passeggeri sempre più giovani, attratti dal mercato americano e destagionalizzati: sono questi i tre trend principali del mercato croceristico italiano secondo Leonardo Massa, vice president Southern Europe di Msc Crociere. “Quello delle crociere è un mercato particolare, dove è l’offerta a fare la domanda - ha dichiarato Massa -. Servono quindi continui investimenti in nuove navi ed itinerari”.

Ne è un esempio il fenomeno delle crociere negli States. “Uno dei nostri impegni è dare ai passeggeri nuovi percorsi – ha aggiunto -. Nel 2024 abbiamo aperto le crociere negli Usa e abbiamo trasportato oltre 40mila persone. Nel 2026 prevediamo che diventeranno 50mila. Siamo molto ottimisti”.

Un successo che è quindi frutto degli investimenti, non solo in navi ma anche in tecnologia e comunicazione. “L’altro aspetto interessante è l’età media dei viaggiatori. Rispetto a 25 anni fa, i passeggeri di oggi sono 10 o 15 anni più giovani, e questo è il risultato di un buon lavoro che facciamo sui social network”.

Infine, l’ultimo trend del mercato croceristico, secondo Massa, riguarda la scelta dei passeggeri di viaggiare durante tutto l’anno. “La destagionalizzazione è ormai un dato di fatto - ha aggiunto -. Abbiamo navi sul Mediterraneo tutto l’anno e sempre più persone vogliono viaggiare di inverno”.

Positiva anche la visione di Msc sul futuro dei porti italiani: “Da 2 anni noto un grande cambiamento di atteggiamento da parte delle istituzioni europee e nazionali – ha concluso Massa -. I lavori del Pnrr per l’elettrificazione delle banchine sono in ritardo, ma mi sembra che ci sia una nuova consapevolezza verso questa nostra industria “.