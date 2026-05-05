Continua il periodo di espansione di Idee per Viaggiare. Dopo l’intesa con Club Med, il tour operator guidato da Danilo Curzi mette a segno un nuovo colpo annunciando l’acquisizione di Cts Viaggi, storico marchio specializzato in turismo giovanile.

“Ci sono operazioni che rispondono a una logica industriale e altre che, pur nascendo in un contesto imprenditoriale, portano con sé anche un significato più profondo. Cts Viaggi, per una parte del nostro team, non è mai stato soltanto un brand, ma un riferimento importante, legato a una stagione che ha lasciato un segno nel percorso umano e professionale di chi oggi guida o vive questa azienda” spiega Curzi, commentando l’operazione. “Quando siamo stati contattati rispetto alla possibilità di avviare l’acquisizione, ci è sembrato naturale accoglierla, con l’idea di custodire il valore del marchio e guardarne al futuro con il rispetto che merita”.

Più di una normale acquisizione

Per l’operatore l’acquisizione di Cts Viaggi ha un sapore diverso. Se nei casi di Marcelletti e Chinasia è prevalsa la volontà di valorizzare brand fortemente identitari e specializzati, nel caso di Cts Viaggi è entrata in gioco una componente ulteriore: la riconoscenza verso una realtà che ha lasciato un segno profondo nel settore e nel team. “Non tutto, nel nostro modo di crescere, risponde a una logica di business forzato - rimarca Danilo Curzi -. Esistono anche la memoria, la stima e il senso di continuità. Cts Viaggi ha avuto un ruolo importante nella storia del turismo organizzato italiano e volevamo evitare che questo patrimonio finisse in contesti lontani dalla sua identità. Per noi è stata prima di tutto una scelta di valore”.