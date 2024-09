La Turchia è ufficialmente entrata nella programmazione di Idee per Viaggiare. L’operatore ha annunciato la novità nel corso di una serata nella sua sede romana, alla quale hanno partecipato l’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di Türkiye e Turkish Airlines, entrambi partner del nuovo progetto. La destinazione sarà proposta sia come meta finale sia come stopover per chi intende proseguire verso altre mete.

Roberto Morgi, responsabile del prodotto Turchia per Idee per Viaggiare, ha illustrato le nuove offerte, concentrandosi soprattutto su Istanbul, considerata la “punta di diamante” della destinazione. “Andremo a proporre itinerari che combinano località note e meno note,” ha spiegato Morgi, presentando i pacchetti per Capodanno, che includono il tour “Meravigliosa Istanbul” di 5 giorni e 4 notti. Il tour prevede partenze da Roma, Milano e Napoli con voli diretti Turkish Airlines, trasferimenti privati, guida locale parlante italiano e una cena di fine anno in un ristorante tipico della città.

La Turchia è una meta sempre più popolare per il mercato italiano, come confermato dai dati presentati da Riza Haluk Soner, direttore dell’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di Türkiye. “Quest’anno, 720mila italiani hanno visitato la Turchia, e ci aspettiamo di raggiungere presto gli 800mila,“ ha dichiarato Soner. Turkish Airlines sostiene lo sviluppo turistico del Paese: fra i servizi presentati da Chiara De Stefano, sales representative del vettore, Touristanbul, un tour di 6 o 9 ore gratuito per i passeggeri in transito a Istanbul con scali fino a 24 ore. “Nell'ambito del programma Stopover a Istanbul, offriamo ai nostri passeggeri con una coincidenza di almeno 20 ore un soggiorno gratuito in hotel partner a 4 stelle se viaggiano in Economy Class e 2 notti in un hotel a 5 stelle se viaggiano in Business Class”.