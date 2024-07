Ocean state of mind. È questo lo slogan che Idee per Viaggiare ha voluto utilizzare per dar vita ad una serata di mezza estate in compagnia di Explora Journeys e Ita Airways. L’obiettivo era quello di riuscire a salutarsi prima della pausa estiva, facendo un focus sulle crociere di lusso.

Ne è così nato un evento ma anche un catalogo, completamente dedicato alla nave Explora 1 e alle sue offerte di navigazione e ai servizi di bordo. “Non è la prima volta che organizziamo degli eventi in compagnia di amici di altre attività - ha dichiarato Fabio Savelloni, direttore generale del t.o. -. Abbiamo immaginato questo evento perché Explora Journeys è una nave fantastica, Ita Airways collega efficientemente i principali scali di arrivo o partenza del viaggio e noi di Idee per Viaggiare cerchiamo di portare a casa la promozione di destinazione proprie, magari da abbinare alla crociera“.

I Caraibi per il prossimo inverno, ad esempio, sono una destinazione di alto livello che il tour operator romano propone come abbinamento ad una settimana di navigazione. “Con questo abbinamento ci posizioniamo in un segmento di mercato medio alto, destinato molto al mercato dei viaggi di nozze. Ma non parliamo di lusso, perché anche se sono prezzi medio alti, restano ancora accessibili”.