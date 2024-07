Mancano ormai meno di 60 giorni al varo della nuova Explora 2, la gemella di lusso del marchio Explora Journeys del gruppo Msc. A settembre, da Civitavecchia, la secondogenita del brand raddoppierà l'offerta di navigazione di lusso sul Mediterraneo. Altri 900 posti a disposizione su uno yacht di 248 metri, con 461 suites da 35 metri quadri a 280 metri, tutte con vista mare.

“Oggi sono 2, in futuro saranno 6 navi, per un investimento di oltre 3,5 miliardi di euro” ha dichiarato Roberto de Blasi, responsabile vendite di Explora Journeys nel corso di una serata realizzata insieme a Idee per viaggiare.

“È una crociera, perché è sul mare, ma non lo è perché è come essere su uno yacht privato – dice ancora de Blasi -. In una nave delle stesse dimensioni, in una tradizionale crociera, ci sono 2mila persone. Qui meno della metà“.

In inverno le due navi viaggeranno tra piccoli porti dei Caraibi. La prossima estate torneranno nel Mediterraneo, dove navigheranno tra la parte orientale, quindi Grecia e Turchia, e occidentale, con Spagna e Marocco.

Ultima novità per l'inverno successivo, 2025/26. Le due Explora si separeranno nuovamente e se la 1 tornerà nei Caraibi, la 2 punterà verso Dubai.