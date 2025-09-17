Idee per Viaggiare punta alle agenzie del Nord Italia

Idee Per Viaggiare alla conquista del Nord Italia. Con l’obiettivo di rafforzare la propria immagine anche fra le agenzie di viaggi e i clienti settentrionali, il tour operator romano ha incluso nelle 60 tappe del suo nuovo road show italiano numerose città di provincia nelle quali realizzare incontri di non più di quindici partecipanti alla volta, sfruttando l’atmosfera informale di pranzi faccia a faccia con i propri product manager.

“Proprio come nei viaggi sono oggi richieste esperienze di gruppo più intime - spiega Roberto Franchi, business development account - analogamente sul piano commerciale occorre confrontarsi con maggior capillarità, tenuto conto che, da tempo, il turismo sta perdendo presa sulla fascia di viaggiatori legati al medio raggio, nonostante la nostra piattaforma Priority Boarding Card per la gestione della biglietteria aerea continui a crescere fra le adv di un 25-30% all’anno”.