Meno Stati Uniti, sorpresa Canada e, soprattutto, tanta Africa. L’estate 2025 di Idee Per Viaggiare rimescola le aspettative di mercato, aprendo a nuovi investimenti in grado non solo di compensare brillantemente il calo della destinazione a stelle e strisce, ma di conquistare una clientela molto più propensa all’avventura e a viaggi in combinazioni inedite.

“Nonostante le tensioni geopolitiche e le difficoltà economiche abbiano contribuito a un appiattimento sia del booking che delle partenze - spiega Fabio Savelloni, direttore generale Idee Per Viaggiare - quest’anno riusciremo a chiudere nuovamente in positivo, coronando al meglio il nostro trentesimo anniversario d’attività: rileviamo percentuali in crescita anche per l’inizio del prossimo anno, segno che gli investimenti nelle risorse del booking e nell’assistenza alle agenzie di viaggi generano gratificazioni su lungo termine”.

Se il successo estivo delle Maldive è stato propiziato soprattutto dall’offerta esclusiva su Sun Siyam resort e Lily Beach resort, lasciando intravvedere nella performance di Mauritius un ulteriore picco grazie al nuovo volo Ita Airways in partenza da Roma il 7 novembre, Tanzania e Sudafrica hanno registrato una vera e propria impennata, col concorso a ovest di Messico e Canada e a est della Cina. “Al di là delle contingenze di mercato - aggiunge Savelloni - la possibilità di creare combinazioni su misura con l’area del Golfo inducono a ricalibrare l’offerta sul lungo raggio”.

