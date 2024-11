A tutt’Oriente. La programmazione asiatica di Idee Per Viaggiare è tornata a rappresentare per l’operatore romano il secondo bacino più importante a livello di fatturato complessivo, mettendo a segno nel 2024 una crescita del 30% solo sull’area del Sud-Est asiatico. Se la destinazione più richiesta resta il Giappone, Thailandia e Indonesia seguono oggi a stretto giro grazie in particolare alla comodità del volo Milano Malpensa-Bangkok riattivato lo scorso luglio da Thai Airways (per una capacità complessiva della compagnia di oltre 72.700 posti nel 2025), ma anche per l’agilità del portale Priority Boarding Card, esclusivo per adv.

Con l’attivazione di un ulteriore collegamento diretto Thai Airways Bruxelles-Bangkok il prossimo 1 dicembre, per un totale di 84 voli dagli scali europei, a ricevere forte impulso sarà inoltre l’innovativa linea di prodotto ‘Idee Mix’, attraverso cui è possibile combinare soggiorni brevi negli scali europei con la destinazione asiatica.

“Esattamente come avviene per tutte le mete da noi servite - ha spiegato nell’evento per adv al Bussarakham di Milano Loredana Santinelli, product manager Sud-Est asiatico di Idee Per Viaggiare - l’offerta viene differenziata nelle altre tre linee ‘Idee On Tour’, ‘Iter Esperientia’ e ‘Iter Sublime’, dal momento che la richiesta di viaggi esperienziali in piccoli gruppi e soggiorni luxury continua a prendere piede fra i classici viaggiatori adulti”.

Esempi ne sono il tour esclusivo Iter Esperientia di 7 notti ‘Thailandia autentica”, oltre che richieste per strutture di altissimo livello come il Soneva Kiri di Ko Kut, l’Anantara Mai Khao Phuket e il Rayavadee di Krabi.