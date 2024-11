Pochi ma buoni. La filosofia di Idee pe Viaggiare nella selezione delle strutture con le quali collaborare predilige una rosa ristretta di partner, dei quali il t.o. può garantire qualità di servizio elevata e attenzione alla clientela. E’ il caso della catena maldiviana Sun Siyam Resort, rappresentata in Italia da The Luxury Lab di Patrizia Di Patrizio, con la quale l’operatore ha rinnovato anche per il 2025 l’accordo di esclusiva per il nostro mercato dell’Iru Veli.

L’occasione per fare focus su un prodotto che per Idee per Viaggiare rappresenta una delle destinazioni di punta insieme agli Stati Uniti e al Giappone è stata offerta dalla serata milanese alla quale sono stati invitati alcuni agenti di viaggi top partner del t.o.

“Le Maldive rappresentano sicuramente uno dei fiori all’occhiello della nostra programmazione – ha spiegato il direttore generale di Idee per Viaggiare, Fabio Savelloni – e la partnership instaurata con le strutture di Sun Siyam Resort ci garantisce di poter proporre un’offerta ideale per diversi target, dalle famiglie alle coppie, ai gruppi di amici, e una qualità elevata”.

Sono cinque i resort che la catena di proprietà completamente maldiviana propone alle Maldive, alle quali si aggiunge una struttura anche a Sri Lanka. Oltre all’Iru Veli ci sono l’Iru Fushi, Olhuveli, Vilu Reef e Siyam World, quest’ultimo realizzato su un’isola di medie dimensioni, che consente una serie di attività fra le quali anche l’equitazione.

“Con circa 180 strutture presenti sulle diverse isole, la selezione dei resort alle Maldive risulta particolarmente complessa – aggiunge la pm Maldive e Sri Lanka Luisa Quaglieri, da oltre 15 anni parte della famiglia di Idee per Viaggiare -. In quest’ottica, la partnership decennale con Sun Siyam Resort è un punto fermo della programmazione”.

Che le Maldive siano tornate fra i ‘must’ della clientela italiana è riconfermato anche da Patrizia Di Patrizio: “La domanda sta crescendo e ha assunto caratteristiche nuove. Innanzitutto, gli italiani richiedono con sempre maggior frequenza isole di medie dimensioni, per poter praticare più attività durante la vacanza. Si sta ampliando poi la percentuale di repeater, spesso famiglie con bambini o teenager o gruppi di amici, che si stanno indirizzando anche al di fuori dei ‘canonici’ periodi di vacanza come Natale o agosto. Quel che ho notato è che si è ulteriormente allargata la forbice fra la clientela di fascia alta, che viaggia d’inverno e prenota in anticipo, e quella di fascia media, che in questa fase economica è in difficoltà e magari si indirizza verso altre mete o riduce i giorni di soggiorno”.