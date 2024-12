Idee per Viaggiare si affianca a un partner strategico, scegliendo Europ Assistance Italia per realizzare una serie di attività ed iniziative in programma nei prossimi anni.

Con l’avvio della collaborazione, Idee per Viaggiare e Europ Assistance garantiranno un’esperienza di viaggio sicura e tecnologicamente avanzata, coprendo ogni fase del soggiorno, dalla pianificazione alla gestione degli imprevisti.

Oltre ad un’offerta assicurativa All Risk, sia individuale che per i gruppi, Europ Assistance metterà a disposizione dei clienti di Idee per Viaggiare Quick Assistance, la piattaforma per richiedere assistenza medica in modalità full digital direttamente dal proprio smartphone.

In caso di necessità, rispondendo a poche e semplici domande e geolocalizzando la propria posizione, è possibile inviare una richiesta in tempo reale, utilizzando la connessione wifi senza costi aggiuntivi per essere ricontattati dalla centrale operativa.

“Siamo abituati a pensare al di là di ciò che è dato, immaginando sia il viaggio di oggi che quello di domani, senza imporci limiti di spazio o tempo - spiega Danilo Curzi, ceo del t.o.-. Collaborare con Europ Assistance significa offrire ai nostri viaggiatori un supporto su misura che unisce innovazione e affidabilità. Trasformiamo ogni sogno di viaggio in un viaggio da sogno, aiutando a sentirsi sempre protetti e sereni”.

“La nostra missione è prenderci cura delle persone con soluzioni semplici e immediate, per poter gestire qualsiasi tipo di imprevisto. - aggiunge Fabio Carsenzuola, ceo di Europ Assistance Mediterranean & Latam Region. -. Siamo molto felici di iniziare il nuovo anno nel segno della collaborazione con Idee per Viaggiare, un partner che condivide la nostra attenzione al cliente e che, come noi, guarda al futuro. Insieme, ci impegniamo ad offrire esperienze di viaggi innovative e sicure, rispondendo alle esigenze dei viaggiatori di domani.”.