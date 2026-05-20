Il futuro di Avoris, Simón Pedro Barceló: “Verso un’operazione societaria, ma escludiamo la Borsa”

Nessuna Ipo in vista per Avoris. La conferma arriva dal co-presidente del Gruppo Barceló, Simón Pedro Barceló, che relativamente al futuro del t.o. ha spiegato che “l’unica opzione che abbiamo scartato è l’ingresso in Borsa”.

Intervenendo alla settima edizione del Forum Internazioanle Expansión, il manager ha rivelato che sulla divisione viaggi del Gruppo Barcelò l’interesse è alto: “C’è un numero sufficiente di potenziali acquirenti - ha affermato -, il che significa che esistono alternative interessanti, e solo il tempo, probabilmente quest’anno o il prossimo, dirà se si concretizzerà un accordo”.

Sul tipo di accordo possibile, si apprende da Hosteltur, Simón Pedro Barceló ha rivelato che “siamo disposti a intraprendere un’operazione societaria, che potrebbe consistere in una cessione totale o parziale, oppure per singole aree di business. Potrebbe anche trattarsi di una fusione con un Gruppo molto più grande - ha aggiunto - in cui assumeremmo un ruolo di supporto e di minoranza”.