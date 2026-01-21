Il Giappone di Azonzo Travel tra modernità e storia

Azonzo Travel allunga sul Giappone. L’operatore rilancia la programmazione sul Paese con tre itinerari speciali ‘Azonzo in ®’: ‘Viaggio in Giappone, itinerario classico’; ‘Viaggio in Giappone, 11 giorni’; e ‘Viaggio in Giappone, regione del Kanto’.
Le partenze sono programmate tra aprile 2026 e marzo 2027.
La prima proposta partirà dalla moderna capitale Tokyo alla volta di Kyoto, antica capitale imperiale, per proseguire poi con la visita della vicina città di Nara.
Il secondo itinerario condurrà i viaggiatori tra le attrazioni moderne e storiche di Osaka, Kyoto, Kanazawa, Shirakawago, Takayama e Tokyo.
‘Viaggio in Giappone, nella regione del Kanto’ permetterà invece di vivere la cultura e le atmosfere di Osaka, Kyoto e Tokyo.
“Siamo contenti di lanciare sul mercato questi tre bellissimi viaggi in Giappone”, commenta Fabio Chisari, fondatore e amministratore unico di Azonzo Travel.